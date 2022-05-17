Video Yaşam Halı sahada dili boğazına kaçan sporcuya hayati müdahale | Video
Halı sahada dili boğazına kaçan sporcuya hayati müdahale | Video

Halı sahada dili boğazına kaçan sporcuya hayati müdahale | Video

17.05.2022 | 15:24

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde halı sahada maç yapan gençlerden birinin maç esnasında dili boğazına kaçarken, ilk müdahalesi yapılan genç hayata döndürüldü.

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Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, futbol maçı sırasında 21 yaşındaki Azat Halo bir anda yere yığılarak saha içinde baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan sporcuya ilk müdahale saha kenarındaki Yunus Kara'dan geldi. Kara, ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak, sonu ölüm ile bitecek bir olayda gencin nefes almasını sağladı. Çenesi açılıp dili çıkarılan genç nefes alarak hayata döndürülürken, olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Dili boğazına kaçan gence hayati müdahaleyi yapan Kara; "Olay anında yan sahada maç yapıyorduk. Ambulans çağırın seslerini duyunca koşarak olay yerine gittim. Yerde yatan gencin nefes alamadığını fark edince dilinin boğazına kaçtığını tahmin ettim. Öyle de olmuştu. Boğaza kaçan dilin çıkarmak için baya uğraştım. Ambulans gelene kadar gencin nefes alışverişi biraz normalleşti. Gece hastaneye yaptığımız ziyarette de gencimizin durumunun iyi olduğunu gördük. Tekrar geçmiş olsun. Halı saha işleten kişilerde veya çalışanlarda mutlaka ilk yardım eğitimin olması gerekiyor. Bu gibi yerlerde her an ilkyardım gerektirecek olaylar yaşanıyor. Her yıl halı sahalarda yaşanan ölüm haberlerini duyuyoruz. Bunun için her türlü önlemin alınması gerekiyor" dedi.

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