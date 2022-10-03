Halı sahada kalp krizi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti | Video

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Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren 29 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İltaş'ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.