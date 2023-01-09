Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü | Video
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Haliç Köprüsü üzerinde ticari panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü.