Video Yaşam Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü | Video
Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü | Video

Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü | Video

09.01.2023 | 08:54

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Haliç Köprüsü üzerinde ticari panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü.

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Kaza, E-5 Haliç Köprüsü üzeri Mecidiyeköy istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ticari panelvan araç ile sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobil ve ticari panelvanın içindeki vatandaşların durumlarını kontrol etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde tedavi edildi. Kazada takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken E-5 Halıcıoğlu mevkii Mecidiyeköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

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