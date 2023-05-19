Haliç Köprüsü'nde bariyerlere çarpan araç alev alev yandı | Video
Haliç Köprüsü'nde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada arabanın motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü
Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim Bey kazayı anlattı, "Biz normal süratle gidiyorduk. Hiç anlayamadım. Arkadan bana öyle bir vurdu ki. Arkada da bir arkadaş vardı. Adam yolu kesti, dörtlüleri yaktı, arkayı kapattı. O olmasaydı burada büyük bir katliam olacaktı. Adam bana yolda vura vura gitti. Canımızı zor kurtardık. Kader böyle işte. Sonra araba motordan yanmaya başladı. Adam aşağı indi. Zaten ayakta duracak hali yoktu."
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