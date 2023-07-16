Video Yaşam Haliç metro köprüsünde metrelerce yükseklikten denize atladılar  | Video
Haliç metro köprüsünde metrelerce yükseklikten denize atladılar  | Video

Haliç metro köprüsünde metrelerce yükseklikten denize atladılar  | Video

16.07.2023 | 13:04

Beyoğlu'nda metro köprüsüne çıkan bazı gençler metrelerce yükseklikten yolcuların şaşkın bakışları arasında denize atladı. Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Haftasonu sıcaklıkların artması ile Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler serinlemek için köprü korkuluklarını aşarak metrelerce yükseklikten denize atladı. Tehlikeye davetiye çıkardıklarının farkında olmayan gençler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize atlamaya devam etti. Gençlerin metro köprüsünden denize atladığı anları bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşlar ise, gençlere 'Atla' tezahüratı yaptı.

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