Haliç metro köprüsünde metrelerce yükseklikten denize atladılar | Video
Beyoğlu'nda metro köprüsüne çıkan bazı gençler metrelerce yükseklikten yolcuların şaşkın bakışları arasında denize atladı. Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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