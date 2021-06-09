Haliç'te köpek balığı görüntülendi | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Haliç’te bir balıkçının oltasına köpek balığı takıldı. Gördüğü köpek balığı karşısında şaşkına dönen balıkçı, o anları cep telefonuyla görüntüledi.