Haliç’te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti | Video
İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde denize düşüp tekne ile kurtarılan genç kız hayatını kaybetti.
İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti.
Başka bir teknenin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.
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