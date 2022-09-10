Halıdan damlayan su cinayete yol açtı… Ev sahibini öldüren katil zanlısı yakalandı | Video

İstanbul’da bir kişi; balkona asılan yıkanmış halıdan damlayan sular yüzünden oturduğu evin sahibi olan üst kat komşuları ile tartıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kiracı komşu, ev sahibini öldürdü; babasını da yaraladı. Katil zanlısı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Cinayetle sonuçlanan olay, 9 Ağustos Cuma günü saat 16.55 sıralarında Sancaktepe İlçesi Osman Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Muhammed Ali Ebik çıkan silahlı kavgada öldürüldü.

Muhammed Ali Ebik'in babası Adem Ebik de olayda hafif şekilde yaralandı. Olayın komşular arasında yaşandığı tespit edildi.

İddialara göre; Muhammed Ali Ebik ile babası Adem Ebik'in sahibi oldukları evde kiracı olarak oturan Refai K. ile aralarında halı yıkayıp balkona asma meselesi yüzünden tartışma çıktığı belirlendi.

Kiracı olan Refai K., balkona asılan halılardan damlayan sulardan rahatsız olduğu gerekçesiyle ev sahiplerini uyardı ve halıları çekerek aşağıya düşürdü.

Yaşanan tartışma sonucunda Refai K. ev sahibini vurarak öldürdü ve babasını da yaraladı.

Katil zanlısı Refai K., Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısının olayda kullandığı suç aleti silah da adresinde ele geçirildi.