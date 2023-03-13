Haliliye toz bulutuna döndü | Video 13.03.2023 | 16:13 Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kontrollü yıkım esnasında apartman çökerek yerle bir oldu. Çöken bina saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar sürüyor.

depremlerde ağır hasar alan Haliliye ilçesinde bulunan Stat Apartmanı'nın yıkımına başlanmıştı. Kontrollü yıkım esnasında apartman çökerek yerle bir oldu. Çöken bina saniye saniye cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.