Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki halk otobüsü yol kenarında bulunan internet dağıtım kutusuna çarptı. Kazada can kaybı yada yaralanan olmazken, 3 mahallede bir anda internet kesildi.

İddiaya göre İslahiye ilçesinde hızlı olduğu ileri sürülen A.Y idaresindeki minibüs, yol kenarında bulunan ve 3 mahalleye fiber internet dağıtımının sağlandığı kutuya çarptı. Kazanın ardından kutuda ve bağlı bulunan fiber kablolarda hasar meydana gelirken çevredeki 3 mahallede internet kesildi. Kazadan sürücü ve minibüste bulunan yolcunun yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, kaza anını anlatan sürücü M.Y., "Araçta yolcum vardı. Öndeki araca vurmamak için manevra yaptım. Mecburan bu kutunun üzerine çıktım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.Öte yandan minibüsün çarptığı internet dağıtım kutusundan Dervişpaşa, Fevzi Çakmak, Cevdet Paşa mahallerindeki kullanıcılara internet sağlandığı, bölgede yürütülen en az 10 günlük çalışmanın ardından yeniden internetin verilmesi bekleniyor.