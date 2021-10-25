Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Halk otobüsü kaza yaptı, 3 mahallenin interneti kesildi 25.10.2021 | 16:33
00:51
Limni Gölü beyaza büründü.. İşte kartpostallık manzara 25.10.2021 | 16:26
01:36
Ay çekirdeği çuvalından 9 tabanca çıktı | Video 25.10.2021 | 16:15
01:36
Ay çekirdeği çuvalında silah kaçakçılığı | Video 25.10.2021 | 16:15
01:05
Yanan kamyonete bilinçsiz su döktü, alevler çılgına döndü... 25.10.2021 | 16:14
02:34
Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı 25.10.2021 | 15:53
04:50
00:57
Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı 25.10.2021 | 15:20
01:21
İslahiye ve Nurdağı'nda 15 bin dekarda yer fıstığı hasadı 25.10.2021 | 15:32
00:39
İşte azmin fotoğrafı! Yürüyemezsin dediler, sporla hayata tutundu | Video 25.10.2021 | 15:19
03:42
01:32
Sivas’ta sel böyle geldi | Video 25.10.2021 | 14:45
01:37
Meteoroloji günler önce uyarmıştı... Kars'ta yoğun kar yağışı başladı 25.10.2021 | 14:33
07:38
Yılın fotoğrafının öyküsü. Suriyeli baba ve oğlu A Haber'de | Video 25.10.2021 | 14:35
00:22
Trafikte ticari taksiden indirdikleri adamı tekme tokat dövdüler | Video 25.10.2021 | 14:22
02:40
Maltepe'de markette yangın paniği! 25.10.2021 | 14:19
04:42
Küçük kızın bulduğu fosil müze tarafından teslim alındı 25.10.2021 | 14:15
02:28
Kadıköy’de elektrikli scooter denetimi 25.10.2021 | 14:12
01:41
Genç kıza kapkaç dehşeti! Sigara istedi, olumsuz cevap alınca... | Video 25.10.2021 | 14:01
03:04
Trabzon'da oda başkanının iş yerine silahlı saldırı | Video 25.10.2021 | 13:32
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki halk otobüsü yol kenarında bulunan internet dağıtım kutusuna çarptı. Kazada can kaybı yada yaralanan olmazken, 3 mahallede bir anda internet kesildi.
İddiaya göre İslahiye ilçesinde hızlı olduğu ileri sürülen A.Y idaresindeki minibüs, yol kenarında bulunan ve 3 mahalleye fiber internet dağıtımının sağlandığı kutuya çarptı. Kazanın ardından kutuda ve bağlı bulunan fiber kablolarda hasar meydana gelirken çevredeki 3 mahallede internet kesildi. Kazadan sürücü ve minibüste bulunan yolcunun yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, kaza anını anlatan sürücü M.Y., "Araçta yolcum vardı. Öndeki araca vurmamak için manevra yaptım. Mecburan bu kutunun üzerine çıktım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.
Öte yandan minibüsün çarptığı internet dağıtım kutusundan Dervişpaşa, Fevzi Çakmak, Cevdet Paşa mahallerindeki kullanıcılara internet sağlandığı, bölgede yürütülen en az 10 günlük çalışmanın ardından yeniden internetin verilmesi bekleniyor.