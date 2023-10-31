Halk otobüsü şoförü ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video
Bursa’da halk otobüsü şoförünün, kadın yolcuların çok konuşmasından psikolojisi bozuldu. Yolcuların çok konuşmasını bahane eden şoför, durakta bütün yolcuları indirerek. seferi iptal etti. Duraktan boş hareket eden otobüsün arkasından yolcular sitem etti.
"ŞOFÖRÜN YAPTIĞINI YANLIŞ BULUYORUM"
Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.
Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.
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