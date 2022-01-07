Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler | Video

Antalya'da maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü ile yanındaki şahıs, halk otobüsü şoförünü herkesin gözü önünde yola yatırarak tekme ve yumruklarla darp etti, ardından olay yerinden ayrıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şoför, “Sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim” dedi. Polis ekipleri, şoförün şikayetçi olduğu saldırganlar hakkında araştırma başlattı.