Halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 1 yaralı | Video 09.01.2023 | 16:54
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Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video 09.01.2023 | 16:54
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Ambulansa yol vermemişti! Gözaltına alındı ve 623 lira ceza yazıldı | Video 09.01.2023 | 16:41
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Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 15:04
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Küçükçekmece'de araçlar yakıldı, mahalleli yaşananları anlattı | Video 09.01.2023 | 14:08
01:18
Bingöl'de JAK Timlerinden gerçeği aratmayan tatbikat | Video 09.01.2023 | 14:16
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Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi | Video 09.01.2023 | 14:22
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Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 09.01.2023 | 12:43
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Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video 09.01.2023 | 13:34
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Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu | Video 09.01.2023 | 12:38
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 9 Ocak 2023 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 09.01.2023 | 11:57
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İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu! | Video 09.01.2023 | 11:44
Burdur’da özel halk otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.