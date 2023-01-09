Video Yaşam Halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video
Halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video

Halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video

09.01.2023 | 18:07

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Burdur’da özel halk otobüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı.

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