Halk otobüsünde bebek arabası kavgası kamerada | Video 08.05.2023 | 14:29 Kocaeli'nde, bir halk otobüsüne bebek arabası ile araca binen kadın, bebek arabasını katlamayınca şoför tarafından uyarıldı. Kadının aracı katlamamakta direnmesi üzerine yanına gelen şoför ile yaşamış olduğu tartışma vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri ile araçlarına bebek arabası ie binenler arasında, bebek aracını katlamaması sebebiyle çıkan tartışmaların bir yenisi Kocaeli'nde yaşandı. Hat 502'de yaşanan olayda, halk otobüsüne bebek arabası ile binen kadın, araç şoförü tarafından bebek arabasını katlaması konusunda uyarıldı.

Ancak, kadın aracı katlamayarak bu konuda direnince, şoför aracı durdurup yanına geldi ve tartışmaya başladı. Oldukça öfkelenen şoför, bir ara kadını araçtan indireceğini de söyledi. Vatandaşların araya girmesi ile şoför güçlükle sakinleşti ve yoluna devam etti. O anlar ise bir başka yolcu tarafından bu şekilde kayıt altına alındı. Geriye çevresindeki bağırışmalara anlam veremeyen bebeğin görüntüleri kaldı.