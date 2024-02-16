Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada
Isparta’da bir halk otobüsünde yolculuk yaptığı esnada fenalaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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