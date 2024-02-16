Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Isparta’da bir halk otobüsünde yolculuk yaptığı esnada fenalaşan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.