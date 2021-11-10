Video Yaşam Halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in son anları kamerada | Video
Halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in son anları kamerada | Video

Halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can veren küçük Eren'in son anları kamerada | Video

10.11.2021 | 14:32

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Antalya’da, okul çıkışı yaya geçinden geçeceği sırada halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can veren küçük Eren’in cenazesi ailesine teslim edildi. Anne ve baba ise yakınları tarafından güçlükle ayakta tutuldu. Ailenin 2 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenilen küçük Eren'in okulunda derslerinde başarılı olduğu ve öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi

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Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde dün 17.00 sıralarında meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan (12), iddiaya göre okul çıkışı kavşaktaki yaya geçidinden geçeceği sırada, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Eren Arıcan, otobüsün altında çıkartılırken, sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Polis, sürücü Yusuf T.'yi polis merkezine götürdü.

GERİYE SIRT ÇANTASI VE RESİM DEFTERİ KALDI
Polis, cenazenin etrafını güvenlik şeridi ve ekip otolarıyla kapatırken, Eren Arıcan'dan geriye okul çantası ve resim defteri kaldı. Küçük çocuğun cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otobüsün kavşağa geldiği sırada dönüş yaptığı sırada kazaya karışması, ardından çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Öte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan cenaze sabah saatlerinde aileye teslim alındı. Cenazeyi almaya baba Barış Arıcan, anne ve yakınları geldi. Baba ve anne yakınları tarafından güçlükle ayakta durabildi. Cenazenin öğle namazına müteakip Uluç Mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Diğer taraftan ailenin 2 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenilen küçük Eren'in okulunda derslerinde başarılı olduğu ve öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi.

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