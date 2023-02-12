Halk TV muhabiri vatandaşı eleştiriye yönlendirmeye çalıştı | Video
Halk Tv muhabiri, Hatay'daki bir depremzedeyi "Depremden sonra, çadırlar yetişmedi, tuvalet yok, büyük sıkıntı var aslında" diyerek eleştiriye yönlendirmeye çalıştı. Depremzede ise "Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin. İlk saatinden beri yetiştiler. Burada sadece Hatay değil 10 ilimiz yerle bir oldu. Ben size şunu söyleyeyim olaya siyasi yaklaşmayın. Lütfen! Rica ediyorum. Bütün ülke yasta, bütün dünya yardım ediyor." diye cevap verdi.
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