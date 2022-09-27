Halk TV’de tepki çeken sözler! "Mersin’deki saldırı neyin nesi belli değil" | Video

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, dün Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırı ile ilgili skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru için "Hayatını kaybetti" ifadesini kullanan Ayşenur Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına rağmen saldırı hakkında, "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil. Bilgi karışıklığı var." dedi.