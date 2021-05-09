Video Yaşam Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada | Video

Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada | Video

Hamburgerci dükkanında okey masasına baskın kamerada | Video
09.05.2021 | 10:56

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Kağıthane ve Beyoğlu’nda polis ekipleri, tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren işyerlerine baskın düzenledi. Baskın anları kameralara yansırken, hamburgerci dükkanında okey oynayan grubun da aralarında olduğu 45 kişiye toplamda 156 bin 15 lira idari para cezası uygulandı.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle 17 günlük tam kapanma karar alınmıştı. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, ilçelerde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen faaliyet gösteren işyerlerine baskın düzenledi. Kağıthane'de polis ekipleri Gültepe, Talatpaşa, Çeliktepe ve Merkez Mahalleleri'nde düzenledikleri baskınlarda içerideki vatandaşların kısıtlamayı ihlal etmelerinin yanı sıra sosyal mesafe kuralına uymadıklarını ve maske takmalarını gördü. Denetimlerde Hamburgerci dükkanına okey oynayan grubunda da içerisinde olduğu 25 kişiye idari para cezası uygulandı.

45 KİŞİYE 156 BİN 15 LİRA CEZA
Beyoğlu'nda ise polis ekipleri bir kıraathanenin yasağa rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, içerinin dolu olduğunu gördü. Okey oynayan ve kuralları hiçe sayan 20 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası uyguladı. İki ilçede yapılan denetimlerde toplamda 156 bin 15 lira cezai işlem uygulandı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

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