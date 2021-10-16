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OTOMATİK OYNAT
01:20
Hamile anne Türtük, “Aşı olmadığım için pişmanım” 16.10.2021 | 16:54
01:26
Son dakika: Nişantaşı gaspçıları yakalandı 16.10.2021 | 15:17
34:28
22 Ekim Cuma gününe dikkat! 18-24 Ekim haftalık burç yorumları 16.10.2021 | 13:06
00:19
Rögar cinayeti şüphelisi yakalandı 16.10.2021 | 14:01
01:04
Hasta köpeklere vicdanları sızlatan taşlı saldırı 16.10.2021 | 13:08
00:50
04:28
00:24
Aydın'da şiddetli rüzgara dayanamayan dev ağacın devrilme anı kamerada 16.10.2021 | 12:05
01:33
Konya'da LPG tankında uyuşturucu sevkiyatı narkotik köpeği Felix’e takıldı 16.10.2021 | 11:14
04:53
Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı 16.10.2021 | 11:05
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Bursa'da iki motosikletinin ilginç anları kameralara yansıdı 16.10.2021 | 09:42
04:49
Adana’da “Cono Aşiretine” operasyon: Çok sayıda gözaltı var 16.10.2021 | 08:31
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İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi 16.10.2021 | 08:31
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Sivas’ta alev alev yanan kamyondan son anda kurtuldu | Video 15.10.2021 | 20:50
Kocaeli’nde, hamile olduğu için aşı olmayan ve Koronavirüs’e yakalanarak çok zorlu bir süreçten geçen anne Nurcan Türtük, "Ölümden döndüm. Aşı olmadığım için pişmanım. Herkes aşısını olsun" diyerek çağırıda bulundu.