Hamile anne Türtük, “Aşı olmadığım için pişmanım”

Kocaeli’nde, hamile olduğu için aşı olmayan ve Koronavirüs’e yakalanarak çok zorlu bir süreçten geçen anne Nurcan Türtük, "Ölümden döndüm. Aşı olmadığım için pişmanım. Herkes aşısını olsun" diyerek çağırıda bulundu.