Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı | Video
Kastamonu’da 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra, cesediyle 10 günden fazla aynı evde kalan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Cinayet şüphelisi, adliye çıkışında eşini kendisinin öldürmediğini ve yakında her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.
NASRULLAH MEYDANI'NDA ÇOCUĞUYLA GEZİNİRKEN YAKALANDI
Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B. Civil'i (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B. Civil'in kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B. Civil, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ. Civil (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B. Civil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan B. Civil, "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna, "Eşimi ben öldürmedim" şeklinde yanıt verirken, "Pişman mısınız?" sorusuna da "Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya" şeklinde yanıt verdi.
Ayrıca B. Civil, "Aynı evde nasıl kaldınız?" sosunu ise yanıtsız bıraktı. B. Civil'in Cumhuriyet Savcılığındaki ve Emniyet Müdürlüğündeki sorgularında da benzer yanıtlar vererek, suçlamaları kabul etmediğini ve eşinin kendisinin öldürmediğini söylediği öğrenildi.
Öte yandan, 8 aylık hamile Elif Civil'in cenazesi de, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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