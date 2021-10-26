Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Lastikçide çırağa hortumlu dayak kamerada 26.10.2021 | 15:10
03:09
Yozgat ormanlarında renk cümbüşü havadan görüntülendi 26.10.2021 | 14:40
01:03
Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı 26.10.2021 | 14:34
02:12
Hamile eşini ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı 26.10.2021 | 14:34
04:42
Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye böyle kurtardı | Video 26.10.2021 | 14:30
06:17
01:13
4 yaşındaki çocuğun yediği kek nefes borusunu tıkadı | Video 26.10.2021 | 13:21
02:12
05:38
Korona virüs sonrası talep arttı, litresi 2 bin lirayı buldu 26.10.2021 | 13:21
00:13
John Terry’den Marmaris’te tatil keyfi | Video 26.10.2021 | 13:26
01:51
At arabası yakılan gence hayırseverlerden destek yağdı 26.10.2021 | 13:26
02:11
Kastamonu'da freni boşalan kamyon yan yatarak devrildi 26.10.2021 | 13:21
01:12
Ümraniye'de feci kaza; İETT otobüsünün ezdiği scooterlı ağır yaralandı 26.10.2021 | 12:26
01:43
01:07
Mersin’de muz kolileri içinde 60 kilo kokain yakalandı 26.10.2021 | 11:17
01:30
Suriye'de petrol kuyusunda yangın çıktı | Video 26.10.2021 | 11:03
24:03
03:22
Müge Anlı'da son dakika: Çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında! 26.10.2021 | 11:02
01:43
Antalya'da sürücü aracıyla merdivenlerden inmeye çalıştı | Video 26.10.2021 | 10:21
01:14
Kumluca'da 3 ayrı noktada yangın 26.10.2021 | 09:40
Denizli’de hamile eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin alan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Hamile eşi ve bir çocuğunu serbest bırakan şahıs, diğer çocuğuyla polislere direndi Ekiplere tüfek doğrultan öfkeli adam, kendisini tanıyan polislerin devreye girmesiyle ikna oldu.
Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Metin B., hamile eşi O.B, ile 9 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu tüfekle rehin aldı. Metin B.'nin annesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güçlükle Metin B'yi ikna ederek O.B. ve çocuklardan birini kurtardı. Diğer çocuğunu bırakmamakta ısrarcı olan Metin B, kendisini etkisiz hale getirmek için evin arkasından girmek isteyen polis ekiplerine silah çekerek korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Daha önceden kendisini tanıyan polis ekiplerinin Metin B. ile iletişime geçmesiyle ikna olarak diğer çocuğunu da bıraktı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenince öfkelenerek zorluk çıkardı. Burada polis ekipleri kelepçe takarak, zorlukla şahsı araca bindirdi. Hamile kadın ve iki çocuğu Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken psikolojik sorunları olan Metin B. ise polis merkezine götürüldü.