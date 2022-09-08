Hamile kadın ve amcasını ezilmekten çevrdeki vatandaşların dikkati kurtardı | Video
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Kocaeli’de hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kamyonunun altında sürüklenen sürücü ile hamile kadını ezilmekten çevredeki vatandaşların dikkatı kurtardı.
Vatandaşların uyarısı üzerine kamyon sürücüsü durdu. Motosiklet sürücüsü ve hamile yeğeni kamyonun altından kendi çabalarıyla çıkarken facianın eşiğinden dönüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan P.A. hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü H.A. ise kendi hastaneye gideceğini sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.