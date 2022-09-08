Video Yaşam Hamile kadın ve amcasını ezilmekten çevrdeki vatandaşların dikkati kurtardı | Video
Hamile kadın ve amcasını ezilmekten çevrdeki vatandaşların dikkati kurtardı | Video

Hamile kadın ve amcasını ezilmekten çevrdeki vatandaşların dikkati kurtardı | Video

08.09.2022 | 16:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamile kadın ve amcasını ezilmekten çevrdeki vatandaşların dikkati kurtardı | Video 01:31
Hamile kadın ve amcasını ezilmekten çevrdeki vatandaşların dikkati kurtardı | Video 08.09.2022 | 16:41
Adli tıp kurumuna götürülen hırsızlık zanlısı kaçtı! Polis kovalamacası film gibi görüntülere sahne oldu | Video 02:50
Adli tıp kurumuna götürülen hırsızlık zanlısı kaçtı! Polis kovalamacası film gibi görüntülere sahne oldu | Video 08.09.2022 | 16:22
Maltepe’de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi | Video 02:57
Maltepe’de 3 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi | Video 08.09.2022 | 16:19
Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:42
Bal paketlerine zulalanmış 5 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 08.09.2022 | 16:13
Gaziantep’te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:18
Gaziantep'te 2 otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 08.09.2022 | 16:06
Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi | Video 03:37
Balkondan marketin içine düştü, görenlerin yürekleri ağızlarına geldi | Video 08.09.2022 | 14:41
Pencereyi levyeyle açtı, telefonları çalıp kaçtı: O anlar kamerada | Video 01:16
Pencereyi levyeyle açtı, telefonları çalıp kaçtı: O anlar kamerada | Video 08.09.2022 | 14:32
Oyuncu Ali Sürmeli’nin annesi, intihar etti | Video 01:23
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi, intihar etti | Video 08.09.2022 | 14:38
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 02:13
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 50 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 08.09.2022 | 14:32
Mardin’de feci kaza! Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı | Video 00:20
Mardin'de feci kaza! Hafriyat kamyonuna çarpan otomobil alev aldı | Video 08.09.2022 | 14:30
Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada | Video 02:12
Motokurye dönüş yapan polis aracına çarptı: Kaza anı kamerada | Video 08.09.2022 | 12:43
Zeytinburnu’nda pitbull dehşeti! Uyuyan kediyi böyle parçaladı | Video 04:44
Zeytinburnu’nda pitbull dehşeti! Uyuyan kediyi böyle parçaladı | Video 08.09.2022 | 13:21
Araç motoruna bu kez kedi değil tavuk sıkıştı | Video 03:54
Araç motoruna bu kez kedi değil tavuk sıkıştı | Video 08.09.2022 | 13:21
Son Dakika: Büyükçekmece TEM’de feci kaza! Otoyolda devrilen tırın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu | Video 07:50
Son Dakika: Büyükçekmece TEM'de feci kaza! Otoyolda devrilen tırın kupası, sürücü ile birlikte göl havzasına uçtu | Video 08.09.2022 | 12:34
Son Dakika: Manisa’da orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 01:16
Son Dakika: Manisa'da orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video 08.09.2022 | 12:45
Bakırköy’de korkuluklara tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı | Video 01:44
Bakırköy'de korkuluklara tırmanarak eve giren hırsız tutuklandı | Video 08.09.2022 | 12:32
Alanya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video 00:18
Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video 08.09.2022 | 12:32
DJ Gezgin cinayetinde yeğen Alim Karadağ’dan kan donduran iddialar: Annem dayımın ölümünden sorumlu | Video 06:10
DJ Gezgin cinayetinde yeğen Alim Karadağ'dan kan donduran iddialar: "Annem dayımın ölümünden sorumlu" | Video 08.09.2022 | 11:47
Bin yıllık ’Alparslan Sikkesi’ Ahlat Müzesi’nde ziyarete açıldı | Video 06:40
Bin yıllık 'Alparslan Sikkesi' Ahlat Müzesi'nde ziyarete açıldı | Video 08.09.2022 | 11:05
Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video 00:26
Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video 08.09.2022 | 10:58

Kocaeli’de hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kamyonunun altında sürüklenen sürücü ile hamile kadını ezilmekten çevredeki vatandaşların dikkatı kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi Kandıra Sapağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki hafriyat kamyonu ile H.A. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan hamile yeğeni P.A. kamyonun altında kaldı. Kamyonun altında sürüklenen, motosiklet sürücüsü ve hamile yeğenini ezilmekten çevredeki vatandaşların dikkati kurtardı.

Vatandaşların uyarısı üzerine kamyon sürücüsü durdu. Motosiklet sürücüsü ve hamile yeğeni kamyonun altından kendi çabalarıyla çıkarken facianın eşiğinden dönüldü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan P.A. hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü H.A. ise kendi hastaneye gideceğini sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA