Video Yaşam Hamile karısını sokak ortasında böyle dövdü | Video

Hamile karısını sokak ortasında böyle dövdü | Video

Hamile karısını sokak ortasında böyle dövdü | Video
11.06.2021 | 10:20

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Bağcılar'da bir şahıs, hamile karısını sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, hamile olan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gözü dönen adam, karısına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, şahıs kadına yerde de vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Kadını adamın elinden alan vatandaşlar adamı da başka bir noktaya götürdü. Aldığı darbelerle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi sokakta bulunan vatandaşlar yaptı.

KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntüler de adam önce karısıyla tartışıyor daha sonra da yumruk ve tekmelerle vurmaya başlıyor. Kadın yere düşüyor ancak adam vurmaya devam ediyor. Bu sırada araya giren vatandaşlar adamı kadının yanından uzaklaştırıyor. Bu sırada vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şahıs emniyete götürülürken kadın kocasından şikayetçi olmadı.

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