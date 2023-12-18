Hamile öğretmene ve güvenlik görevlisine saldırı! | Video
BAŞAKŞEHİR'de zorla okul binasına girmeye çalışan veli, hamile bir öğretmene saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini ise darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
CEHALETE DAYANAN ŞİDDETİ BİR AN ÖNCE ORTADAN KALDIRMALIYIZ
Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erinceye, karanlık, şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gücünün, cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin, şiddete esir olmasına hep birlikte karşı durmalıyız dedi.
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