Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:16
01:00
00:30
03:14
Kedinin böcek yakalama çabası güldürdü | Video 01.11.2021 | 10:37
03:28
Bu kafede İngilizce konuşmayana ikram yok 01.11.2021 | 10:22
02:48
İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:45
03:42
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi 01.11.2021 | 10:17
03:33
Çamurda güzellik banyosu | Video 01.11.2021 | 10:18
03:03
Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
03:12
Kars’ta kartpostallık sonbahar görüntüleri 01.11.2021 | 09:48
01:02
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
12:10
00:30
Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı | Video 01.11.2021 | 09:55
06:03
Hamsinin 5 liradan satıldığını duyan vatandaşlar balıkçıya akın etti 01.11.2021 | 10:01
04:06
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı 01.11.2021 | 09:43
03:23
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:37
02:46
İstanbul Ümraniye'de tünel kapatan lüks araçlı düğün konvoyu kamerada 01.11.2021 | 09:45
03:22
İstanbul Esenyurt'ta köpeğe tekme tokat dayak kamerada 01.11.2021 | 09:51
00:34
Eve kurşun yağdırıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 01.11.2021 | 09:34
01:30
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi 01.11.2021 | 09:18
Artvin’in Hopa ilçesinde bir balıkçı, bereketli geçirdiği her av sonrası hamsinin kilosunu 5 liradan satıyor. Tezgahta ucuz hamsiyi görenler uzun kuyruklar oluştururken, 75 ton hamsi 6 saat içinde tüketildi.
Artvin'in Hopa ilçesinde 12 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aksoy, "Her eve balık girsin" düşüncesiyle kilogramı 15-20 liradan satılan hamsinin fiyatını bereketli av günün ardından 5 liraya düşürdü.
Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında gerçekleştirilen hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslarla tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar hamsiyi kilo işi alırken, bazıları ise kasalarla hamsi alarak evlerine götürdü.
5 yıldır belli dönemlerde hamsi kampanyası yaptığını belirten Aksoy, "Önceki yıllarda 3 liradan satış yapıyorduk. Bu yıl 5 liradan satıyoruz. İlerleyen günlerde 3 liradan kampanyalar yapmayı da düşünüyoruz" dedi.
Hamsi satın alanlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle hamsi alamayan vatandaşların bu kampanyayı değerlendirdiğini kaydederek hamsi tuzlama ve şoklama için bu fırsatı değerlendirdiklerini söylediler.