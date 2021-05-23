Hamur kesme makinasına elini böyle kaptırdı | Video

Samsun'da çalıştığı fırında hamur kesme makinesine elini kaptıran işçi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir fırında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında çalışan İbrahim D.(59) hamur kesme makinasına elini kaptırdı. Parmakları kesilen İbrahim D. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D.'nin elinin kesilmesinden sonra panik içinde koyması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.