Hande Erçel'in mutfak hali sosyal medyayı salladı!

Özel hayatındaki aşk orucunu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile bozan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanına sahip olan Hande Erçel, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor. Instagram'da 23 milyonu aşkın takipçisi olan Erçel, son olarak rol aldığı dizinin setinde mutfağa girdi. Kendisine ara öğün hazırladığı anları yayınlayan Hande Erçel, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte güzel oyuncunun mutfakta vakit geçirdiği o anlar...