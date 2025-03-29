Video Yaşam Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video
Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video

Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video

29.03.2025 | 09:59

Mersin'in Mut ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı ve hapis cezaları bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerden Ç.Y.I.'nin kasten yaralama suçundan 3 yıl, H.G.'nin hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay ve B.D.'nin ise basit yaralama suçundan 3 ay 15 gün ceza aldığı öğrenildi.
Emniyette ve adliye de işlemleri yapılan 3 hükümlü de cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video 00:45
Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video 29.03.2025 | 09:59
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü! O anlar kamerada | Video 00:56
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü! O anlar kamerada | Video 29.03.2025 | 09:54
Mersin’de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi | Video 00:40
Mersin'de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi | Video 29.03.2025 | 09:47
Karaman’da otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 01:05
Karaman'da otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 29.03.2025 | 09:46
Büyük İstanbul Otogarı’nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video 03:00
Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video 28.03.2025 | 16:29
Bingöl’de trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 00:23
Bingöl’de trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 28.03.2025 | 16:29
Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı | Video 00:23
Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı | Video 28.03.2025 | 14:54
İnternet üzerinden cep telefonu satanları sahte dekontla dolandırdılar! 3 şüpheli yakalandı | Video 00:52
İnternet üzerinden cep telefonu satanları sahte dekontla dolandırdılar! 3 şüpheli yakalandı | Video 28.03.2025 | 13:23
Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu! | Video 00:55
Kargoyla gönderilen uyuşturucu madde pasta kreması kutusunun içinde bulundu! | Video 28.03.2025 | 12:58
Antalya’da pansiyonda korkutan yangın! | Video 02:03
Antalya'da pansiyonda korkutan yangın! | Video 28.03.2025 | 12:28
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video 00:25
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 3 ağır yaralı | Video 28.03.2025 | 12:24
Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:19
Muğla merkezli iki ilde tefecilik operasyonu: 9 gözaltı | Video 28.03.2025 | 11:25
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 01:57
Jandarma 43 milyonluk dolandırıcılık ve para aklama çetesini çökertti | Video 28.03.2025 | 11:17
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 01:18
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama | Video 28.03.2025 | 10:59
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 00:43
Araç kurşunlatıp 20 milyon TL haraç isteyen eski ortak ve şebekesi çökertildi! 5 tutuklama | Video 28.03.2025 | 09:56
Uludağ’daki otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
Uludağ'daki otel yangının başladığı anın görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.03.2025 | 09:56
Adana’da cephanelik gibi ev: 22 adet tabanca ele geçirildi! | Video 02:51
Adana'da cephanelik gibi ev: 22 adet tabanca ele geçirildi! | Video 28.03.2025 | 09:56
Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video 00:28
Sokak ortasında öldüresiye darp ettiler! O anlar kamerada | Video 28.03.2025 | 09:51
Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 01:21
Eskişehir’de 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada | Video 28.03.2025 | 08:15
Bahçelievler’de 5 otomobil alev topuna döndü, patlamalar peş peşe geldi | Video 02:30
Bahçelievler’de 5 otomobil alev topuna döndü, patlamalar peş peşe geldi | Video 28.03.2025 | 08:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY