Haraç Çetesi’ne operasyon! Yüzlerce mermiyle yakalandılar

İstanbul’da haraç istedikleri ve alamadıkları mekanları ve iş yerlerini kurşunlayan sekiz kişi yakalandı. Çete üyelerinin adreslerinde sekiz ruhsatsız tabanca, bin 211 mermi ve bir balistik yelek bulundu.