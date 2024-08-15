Haraç Çetesi’ne operasyon! Yüzlerce mermiyle yakalandılar
İstanbul’da haraç istedikleri ve alamadıkları mekanları ve iş yerlerini kurşunlayan sekiz kişi yakalandı. Çete üyelerinin adreslerinde sekiz ruhsatsız tabanca, bin 211 mermi ve bir balistik yelek bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Haraç Çetesi’ne operasyon! Yüzlerce mermiyle yakalandılar 15.08.2024 | 11:48
02:01
03:33
00:17
09:10
Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video 15.08.2024 | 10:54
00:27
Akan trafiği durdurup dakikalarca halay çektiler! O anlar kamerada | Video 15.08.2024 | 10:51
02:18
00:52
08:35
Huzurevinde korkutan yangın: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 15.08.2024 | 09:40
00:42
11:44
02:56
Aksaray'da geceyi aydınlatan alevler paniğe neden oldu | Video 15.08.2024 | 08:39
02:31
00:06
Eve dön teklifini kabul etmeyen kadın kalbinden bıçaklandı 14.08.2024 | 22:37
02:48
Antalya'da esrarengiz olay: 2 dalgıç suyun altında ceset buldu! | Video 14.08.2024 | 17:02
00:46
Tartıştığı minibüs şoförünü silahla bacağından yaraladı | Video 14.08.2024 | 15:08
01:27
İstanbul’da narkotik operasyonu... Tam 190 kilo ele geçirildi 14.08.2024 | 15:07
00:28
Viranşehir'de elektrik panosu yangını 14.08.2024 | 14:56
01:13
Elazığ'da motosiklet hırsızlığı kamerada 14.08.2024 | 14:58