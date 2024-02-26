Haraç istedikleri kasap dükkanı 2’inci kez böyle kurşunladılar | Video
Esenyurt’ta şüpheli bir şahıs, haraç istediği kasap dükkanını ikinci kez kurşunladı. O anlar kameraya yansıdı.
AYNI İŞYERİNE 2'İNCİ SİLAHLI SALDIRI
Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlanan kasap dükkanı, geçtiğimiz günlerde de mermilerin hedefi olmuştu. Yine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yaşanan saldırı işyerinde maddi zarara neden oldu.
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