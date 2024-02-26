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Haraç istedikleri kasap dükkanı 2’inci kez böyle kurşunladılar | Video

Haraç istedikleri kasap dükkanı 2’inci kez böyle kurşunladılar | Video

26.02.2024 | 13:07

Esenyurt’ta şüpheli bir şahıs, haraç istediği kasap dükkanını ikinci kez kurşunladı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün 12.00 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre haraç vermeyi reddeden bir vatandaşın kasap dükkanı, kimliği belirsiz biri tarafından kurşunlandı. Olay sonrasında 6 merminin isabet ettiği işyerinde maddi zarar oluşurken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI İŞYERİNE 2'İNCİ SİLAHLI SALDIRI
Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlanan kasap dükkanı, geçtiğimiz günlerde de mermilerin hedefi olmuştu. Yine kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yaşanan saldırı işyerinde maddi zarara neden oldu.
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