Video Yaşam Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video
Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video

Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video

10.04.2023 | 13:21

Gaziantep'te kendisine haraç vermediği için tartıştığı esnafı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen V.Ö. isimli zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 9 Nisan 2023 günü Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde iş yerini açan motor ustası Umut Koç (40), bu esnada kendisinden haraç isteyen bir şahısla tartışmaya başladı.

HARAÇ VERMEYİ REDDEDİNCE KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında haraç vermeyi reddeden Umut Koç kalbinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz esnaf, olay yerinde hayatını kaybetti. Umut Koç'un cansız bedeni ise adli tıp kurumunda yapılan işlemlerden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

YAKALANAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı olduğu değerlendirilen V.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video 01:17
Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video 10.04.2023 | 13:21
Tartışma sırasında polisi öldüren baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi | Video 04:32
Tartışma sırasında polisi öldüren baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2023 | 13:05
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü Taksim’de kutlandı | Video 03:12
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü Taksim'de kutlandı | Video 10.04.2023 | 12:28
Vicdanları sızlatan olay: Ölen 2 aylık bebeklerini bir hafta fark etmediler | Video 01:44
Vicdanları sızlatan olay: Ölen 2 aylık bebeklerini bir hafta fark etmediler | Video 10.04.2023 | 12:17
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 01:11
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 10.04.2023 | 12:16
Otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu; anne ve babasına saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 06:49
Otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu; anne ve babasına saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 10.04.2023 | 11:43
Tosuncuk’un “Kara Kutusu” adliyeye sevk edildi | Video 00:23
Tosuncuk’un “Kara Kutusu” adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2023 | 10:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Nisan 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Nisan 2023 Pazartesi atv izle! | Video 10.04.2023 | 10:44
Beykoz’da okul servisi alev alev yandı | Video 01:07
Beykoz’da okul servisi alev alev yandı | Video 10.04.2023 | 10:16
Kadıköy’de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video 02:01
Kadıköy'de otomobil kaldırıma vurdu: 5 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:27
Bağcılar’da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video 00:16
Bağcılar'da silahlı saldırı kamerada: 2 yaralı! | Video 10.04.2023 | 09:28
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video 01:39
Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı | Video 10.04.2023 | 09:16
Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan imam: Enkaz altında sabah namazını kıldım | Video 07:42
Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan imam: "Enkaz altında sabah namazını kıldım" | Video 10.04.2023 | 08:54
Hatay’da kontrolden çıkan minibüs benzin istasyonuna daldı | Video 00:34
Hatay'da kontrolden çıkan minibüs benzin istasyonuna daldı | Video 10.04.2023 | 08:57
Kalabalık iki grup arasında kavga: 4 yaralı | Video 00:54
Kalabalık iki grup arasında kavga: 4 yaralı | Video 10.04.2023 | 08:56
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı | Video 01:31
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı | Video 09.04.2023 | 21:44
Nusaybin’de camii minaresine isabet eden yıldırımın patlama anı güvenlik kamerasında! | Video 01:44
Nusaybin’de camii minaresine isabet eden yıldırımın patlama anı güvenlik kamerasında! | Video 09.04.2023 | 16:44
Takside başından vurularak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:03
Takside başından vurularak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı | Video 09.04.2023 | 16:41
Kaza yapan ambulans küle döndü: 5 yaralı | Video 01:21
Kaza yapan ambulans küle döndü: 5 yaralı | Video 09.04.2023 | 16:40
İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 00:17
İstanbul’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak insanları dolandıran 2 şüpheli yakalandı | Video 09.04.2023 | 15:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA