Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video
Gaziantep'te kendisine haraç vermediği için tartıştığı esnafı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen V.Ö. isimli zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
HARAÇ VERMEYİ REDDEDİNCE KALBİNDEN BIÇAKLANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında haraç vermeyi reddeden Umut Koç kalbinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz esnaf, olay yerinde hayatını kaybetti. Umut Koç'un cansız bedeni ise adli tıp kurumunda yapılan işlemlerden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
YAKALANAN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı olduğu değerlendirilen V.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
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