Hareket eden otomobilin önüne geçip elleriyle böyle durdurmaya çalıştı; o anlar kamerada | Video

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmesi unutulan bir otomobil hareket edince, önüne geçen C.T., elleriyle durdurmak istedi. Otomobili durduramayan C.T., yere düşerken, aracın merdivene çarparak durduğu anlar da kameralara yansıdı.

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde sürücüsü park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unutup aracından indi. Araç bir süre sonra hareket ederek ilerlemeye başladı. Otomobili gören C.T. ise elleriyle önüne geçtiği otomobili durdurmaya çalıştı. C.T., otomobili durdurmak isterken yere düşerken, araç ise bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Yere düşen C.T., ise hafif yaralandı. Otomobilin hareket etmesi ve C.T.'nin durdurmak istediği ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.