Video Yaşam "Haritadan yer beğenin" dedi, ekiplere böyle saldırdı | Video

"Haritadan yer beğenin" dedi, ekiplere böyle saldırdı | Video

12.12.2024 | 09:57

Bursa'da trafik polisleri bir kez daha sabır sınavından geçti. Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Yolcu konumunda bulunan alkollü şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü. Ekiplere küfür ve hakaret ettikten sonra mukavemet gösteren şahıs, "Savcı tanıdığım var", "Haritadan yer beğenin" gibi sözlerle ekipleri tehdit etti. Alkollü şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polisleri ise şahıstan şikayetçi oldu.

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Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan trafik ekipleri, önünde seyreden 16 Y plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Araçta yolcu olarak bulunan alkollü Mustafa E., aracın bağlanmasına sinirlenerek polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

"HARİTADAN YER BEĞENİN"
Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti. Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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