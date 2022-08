Harman festivali renkli görüntülere sahne oldu | Video

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş güzelliklerini günümüze taşımak, kültür derinliğini görünür kılmak amacıyla kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde düzenlenen ‘Geleneksel Harman Festivali', renkli görüntülere sahne oldu. Harman hasadının ardından İstanbul Opera Topluluğu ve Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay sahne alarak 'Hasattan Harmana Konserleri' adıyla dinleyicilere müzik keyfi yaşattı.

Bayburt'tun Beşpınar köyünde, 15 bin metrekare alan üzerinde 26 farklı mekândan oluşan Kenan Yavuz Etnografya Müzesinde 'Geleneksel Harman Festivali' düzenlendi. Her yıl düzenlenen harman festivali, müze misafirleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleşti. Festivalde 100 yıl önceki aletler kullanılarak buğday hasadı yapıldı. 'Hasattan Harmana Konseri' ile katılanların kulaklarının pasını silen İstanbul Opera Topluluğunun müzik ziyafetinin ardından sahne alan Devlet sanatçısı Gülsin Onay, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.Müze Kurucusu Kenan Yavuz her yıl tekrarlamaya gayret ettikleri 'Geleneksel Harman Şenliğini' yeniden organize edebilmenin mutluluğu içerisinde bulunduğunu belirterek, amaçlarının Anadolu'nun güzelliklerini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.Yavuz, "Bugün Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak her yıl düzenlemeye gayret ettiğimiz Harman Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız Anadolu'nun güzelliklerini, harmanın anlamını, paylaşma duygusunu, bereketi, hasretin vuslata eriştiği harmanı yeniden kuşaklarımıza manası ve anlamıyla aktarabilmek" dedi.Bu atmosferde böyle bir konserin Dünyada bir ilk olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Yavuz, "Yurtdışından Türkiye'ye Turizm Geliştirme Ajansı aracılığıyla gelen misafirlerimiz, gazetecilerimiz var. İlk önce İstanbul Opera Topluluğu sahne aldı ve biraz sonra da devlet sanatçısı Gülsin Onay harmanda bir resital gerçekleştirecek. Bu atmosferde böyle bir konser Dünyada ilk olarak gerçekleştiriliyor. Buğday taneleri arasında, buğday başaklarıyla, piyanonun sesi, notaları burada buluşacak ve bütün Dünyaya Anadolu'nun güzelliklerini yayacak. Müzemizin amaçlarının başında da Anadolu'nun güzelliklerini bütün Dünyaya duyurmak yer alıyor" şeklinde konuştu.Renkli görüntülere sahne olan festivalde katılımcılar buğday tarlasında tırpan sallayarak, keyifli vakit geçirdiler. İstanbul Opera Topluluğunun sahne almasından sonra Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın piyano resitaliyle şenlik sona erdi.