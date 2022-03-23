Harran'da firari zanlı nefes kesen operasyon ile yakalandı | Video

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde JASAT ekipleri tarafından 25 Yıl, 8 Ay hapis cezası bulunan ve 29 dolandırıcılık suçundan aranan cezaevi firarisi binbir surat M.A. fiziki takip ve kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ilçede vatandaşları emeklerine ve hayallerine göz diken dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipleri yaptıkları çalışmada yakalanmamak için binbir kılığa giren ve hakkında; 25 Yıl, 8 Ay hapis cezası bulunan ayrıca 29 dolandırıcılık suçundan aranan cezaevi firarisi M.A.'yı fiziki takip ve kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.