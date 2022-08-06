Hasancan Bayırtı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalandı | video

İstanbul Kağıthane’de kısa süre sonra askere gideceği öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı kavga ettiği iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren Ferhat M.’yi Edirne Uzunköprü’de yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı. Bayırtı’nın ailesi; “Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri ‘ben nefes alamıyorum’ oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık” dediler. Şüpheli Gayrettepe’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 25 Temmuz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, mesai bitimi evinin bulunduğu sokağa geldiğinde Ferhat M. (29) ve kardeşiyle karşılaştı.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada önce darp edilen Bayırtı, Ferhat. M. ve Uğur M. tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı. Olayın ardından Ferhat M. ve kardeşi kayıplara karışırken, kanlar içerisinde kalan Bayırtı ise yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyarak sokağa inen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bayırtı, ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbinden bıçaklanarak ölen gencin, yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayırtı'yı öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü şahitlerinin ve ölen gencin abisinin ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis ekipleri, katil zanlısının Ferhat M. olduğunu ve olay esnasında yanında da Uğur M. olduğunu belirledi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ferhat M.'yi Edirne Uzunköprü'de yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı. Uğur M. İçin yakalama çalışmaları devam ediyor.

SON SÖZÜ NEFES ALAMIYORUM OLMUŞ

Bayırtı'nın ailesi; "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık. O iki şüphelinin biran önce yakalanmasını istiyoruz" dediler.

Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşi Uğur M.'nin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Çağlayan'da kanlı gece! Hasancan'ı kalbinden bıçakladılar... Son sözü 'Nefes alamıyorum' olmuş