Video Yaşam Hasancan Bayırtı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalandı | video
Hasancan Bayırtı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalandı | video

Hasancan Bayırtı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalandı | video

06.08.2022 | 14:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya’da sağanak yağmur sonrası su baskını | Video 00:35
Kütahya'da sağanak yağmur sonrası su baskını | Video 06.08.2022 | 19:55
Başkent’te 19 katlı binanın çatı katında yangın | Video 03:39
Başkent'te 19 katlı binanın çatı katında yangın | Video 06.08.2022 | 19:19
Sarıyer’de ilginç anlar kamerada! Taksiciyle kavga etti, kaputa oturup 400 metre aracın üstünde ilerledi | Video 01:05
Sarıyer'de ilginç anlar kamerada! Taksiciyle kavga etti, kaputa oturup 400 metre aracın üstünde ilerledi | Video 06.08.2022 | 17:09
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu... O anlar kamerada | Video 00:54
Bir anlık dikkatsizlik kazaya neden oldu... O anlar kamerada | Video 06.08.2022 | 16:55
Elektrik direğindeki kablolar havai fişek gibi patladı | Video 01:24
Elektrik direğindeki kablolar havai fişek gibi patladı | Video 06.08.2022 | 16:55
Adıyaman’da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı | Video 00:58
Adıyaman'da iki grup arasında kavga: 4 gözaltı | Video 06.08.2022 | 15:32
Düğünden dönen aile kaza yaptı: Araç içinde sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı | video 03:00
Düğünden dönen aile kaza yaptı: Araç içinde sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı | video 06.08.2022 | 15:34
Karadeniz yaylalarının zorlu ve sisli coğrafyasında Off-Road yarışları nefes kesti | Video 07:40
Karadeniz yaylalarının zorlu ve sisli coğrafyasında Off-Road yarışları nefes kesti | Video 06.08.2022 | 15:31
Adıyaman’da 37 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:58
Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.08.2022 | 15:31
Van’da hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı | Video 00:25
Van’da hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı | Video 06.08.2022 | 15:31
Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu | Video 00:30
Çocuğunu kurtaran anne nehirde akıntıya kapılarak kayboldu | Video 06.08.2022 | 15:31
Mersin’de tır dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi | Video 01:58
Mersin’de tır dorsesinde 105 kilo eroin ele geçirildi | Video 06.08.2022 | 14:30
Silivri’de park halindeki bisikletleri çalan hırsız yakalandı | Video 00:34
Silivri'de park halindeki bisikletleri çalan hırsız yakalandı | Video 06.08.2022 | 14:25
Büyükşehir Belediyesi’nden tehlikeli yıkım! Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor? | Video 00:42
Büyükşehir Belediyesi’nden tehlikeli yıkım! Önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor? | Video 06.08.2022 | 14:10
Otomobili düz kontak yaparak çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:42
Otomobili düz kontak yaparak çaldılar! O anlar kamerada | Video 06.08.2022 | 14:06
Hasancan Bayırtı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalandı | video 00:54
Hasancan Bayırtı cinayetinde flaş gelişme! Şüpheli yurtdışına kaçmak isterken yakalandı | video 06.08.2022 | 14:04
1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video 06:20
1 milyon 455 bin erkeğe kadına şiddetle mücadele eğitimi | Video 06.08.2022 | 14:02
Mardin’de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi | Video 00:33
Mardin'de oto hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi | Video 06.08.2022 | 11:49
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı | Video 00:28
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı | Video 06.08.2022 | 11:28
Antika ve koleksiyonları çaldı… Ümraniye Polisi yakaladı | Video 00:32
Antika ve koleksiyonları çaldı… Ümraniye Polisi yakaladı | Video 06.08.2022 | 11:06

İstanbul Kağıthane’de kısa süre sonra askere gideceği öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı kavga ettiği iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren Ferhat M.’yi Edirne Uzunköprü’de yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı. Bayırtı’nın ailesi; “Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri ‘ben nefes alamıyorum’ oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık” dediler. Şüpheli Gayrettepe’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Temmuz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, mesai bitimi evinin bulunduğu sokağa geldiğinde Ferhat M. (29) ve kardeşiyle karşılaştı.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada önce darp edilen Bayırtı, Ferhat. M. ve Uğur M. tarafından kalbinden ve sırtından bıçaklandı. Olayın ardından Ferhat M. ve kardeşi kayıplara karışırken, kanlar içerisinde kalan Bayırtı ise yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyarak sokağa inen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Bayırtı, ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalbinden bıçaklanarak ölen gencin, yakın zamanda askere gideceği öğrenildi.

İKİ KARDEŞ YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayırtı'yı öldüren katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görgü şahitlerinin ve ölen gencin abisinin ifadelerine başvuran ve güvenlik kamera görüntüsü incelemesi yapan polis ekipleri, katil zanlısının Ferhat M. olduğunu ve olay esnasında yanında da Uğur M. olduğunu belirledi. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ferhat M.'yi Edirne Uzunköprü'de yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak isterken yakalayarak gözaltına aldı. Uğur M. İçin yakalama çalışmaları devam ediyor.

SON SÖZÜ NEFES ALAMIYORUM OLMUŞ

Bayırtı'nın ailesi; "Biz onun asker eğlencesini yapacaktık. Her türlü hazırlığını yaptık. İkisi bir olup saldırmışlar. Son sözleri 'ben nefes alamıyorum' oldu. Hastaneye götürdük kurtaramadık. O iki şüphelinin biran önce yakalanmasını istiyoruz" dediler.

Şüpheli Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kardeşi Uğur M.'nin de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Çağlayan'da kanlı gece! Hasancan'ı kalbinden bıçakladılar... Son sözü 'Nefes alamıyorum' olmuş

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA