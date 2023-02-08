Hasarlı binada 3 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 14:49 Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da ağır hasar gören 8 katlı binanın 2’ci katında 3 gün boyunca mahsur kalan kedi arama kurtarma ekipleriyle kepçe yardımıyla kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan enkaz çalışmaları sırasında ağır hasarlı olan yan binada bir kedi olduğunu fark edildi. Arama kurtarma ekipleri aç kalarak yorgun düşen kediyi kepçe yardımıyla binanın 2'ci katından kurtarmayı başardı. Mama verilen kedi daha sonra güvenli bölgeye alındı.