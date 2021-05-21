Hasdal'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı | Video
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İstanbul'da Eyüpsultan, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi. Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.
İstanbul'da Eyüpsultan, Kemerburgaz- Hasdal yolunda hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı. Bariyerlere de çarpan hafriyat kamyonunun damperi devrildi. Kazada iki sürücü yaralanırken yola dökülen hafriyat nedeniyle ulaşım aksıyor.