Video Yaşam Hasta köpeklere vicdanları sızlatan taşlı saldırı
Hasta köpeklere vicdanları sızlatan taşlı saldırı

Hasta köpeklere vicdanları sızlatan taşlı saldırı

16.10.2021 | 13:08

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Diyarbakır Kayapınar'da Patili Yaşam Derneği'ne ait yuvalarda kalan bakıma muhtaç köpekler taşlı saldırıya uğradı. Sokak köpekleri için sokak üzerine bırakılan mama ve su kaplarını dağıtan çocukların attığı taşlar nedeniyle paniğe kapılan Dede isimli yaşlı köpek, saldırıya uğrayan diğer köpekler gibi toprağı kazarak kafesin altından kaçmak isterken sıkışarak mahsur kaldı. Köpeklerin şans eseri yara almadan atlattığı olaya ilişkin konuşan dernek görevlisi Zeynep Hazal Sancar Gül, "Bu köpekler bakıma muhtaç ve kimseye zararları yok ama sürekli saldırıya uğruyorlar. Bu ilk değildi" dedi.

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