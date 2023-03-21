Video Yaşam Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video
Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video

Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video

21.03.2023 | 15:11

Hasta taşıyan ambulansın önüne geçerek yol vermeyen sürücü gözaltına alındı. Sürücüye toplamda 2 bin 338 lira idari para cezası uygulandı.

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Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda sirenleri açık şekilde hasta taşıyan bir ambulans, hastaneye yetişmeye çalışırken bir sürücü sol şeride geçerek yol vermemiş, dakikalar boyunca sol şeritte ambulansın önünde ilerleyen trafik magandası, kameraya yansımıştı. Uzun bir süre aynı şekilde yol alan araç, daha sonrasında sağ şeride geçerek ambulansın önünü açmıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri görüntülerde yer alan araç sürücüsünün B.K. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücüye geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmamaktan ve gerektiğinde durmamaktan 436 lira, aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan sol şeridi sürekli işgal etmekten 951 lira, filmli camdan 951 lira olmak üzere toplamda 2 bin 338 lira idari para cezası uygulanırken, araçta bulunan cam filim de söküldüğü belirtildi.

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