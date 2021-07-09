Hasta taşıyan araçlar böyle çarpıştı: 2 yaralı | Video

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Hatay'da erkek doktordan kadın doktora darp olayında karar! 09.07.2021 | 11:58
Samsun'da biri hastaneden evine hasta götüren, diğeri de hastaneye hasta götüren iki aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden evine hasta götüren Eren Avcı (22) idaresindeki otomobil, evinden hastaneye hasta götüren İdris Tan (64) yönetimindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada her iki aracın da sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücüler 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.