Hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesinden 2 motosiklet çaldı | Video

ADANA'da son bir ayda 4 motosiklet çalan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Yılmaz B.'nin (32), hasta yakını gibi gittiği hastanenin bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir ayda 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin motosikletlerin gidon kilitlerini kırıp çaldıkları saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. ile Sinan M.'yi (38), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz B.'nin, kentteki özel bir hastaneye hasta yakını gibi geldiği ve keşif yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 7 kaydı olan Yılmaz B.'nin, farklı günlerde hastane bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yılmaz B. ile Tolhan Ç. tutuklandı, Sinan M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.