Video Yaşam Hasta yakını, sağlık çalışanını darp etti! Dehşet anları kamerada | Video
Hasta yakını, sağlık çalışanını darp etti! Dehşet anları kamerada | Video

Hasta yakını, sağlık çalışanını darp etti! Dehşet anları kamerada | Video

26.12.2023 | 11:54

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışına Emrah T’yi darp etti. Saldırgan H.A. gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından çok yönlü soruşturma başlattı.

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Olay 20 Aralık akşamı Çerkezköy Devlet Hastanesinde meydana geldi. Evde rahatsızlanan kanser hastası K.A.'yı oğlu H.A. ve eşi hastanenin acil servisine götürdü. İleri seviyede kanser hastası olan K.A.'ya acil servisteki hemşir Emrah T. müdahale etti. Müdahalenin ardından babasıyla fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle gelini telefonla bu anlara çektiği esnada sağlık personelleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen H.A. sağlık çalışanı Emrah T.'ye yumruk atarak darp etti. Olay anı sanıye saniye güvenlik kameralarına yansırken, arbedeyi ise polis ve hastanenin güvenliği ayırdı. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A. ifadesinde; babasıyla fazla ilgilenilmediğini öne sürdüğü ve eşine bağırarak çıkarttığı sağlık çalışanı Emrah T. ile tartıştıklarını ve kendisini tutamayıp yumruk attığını söyledi. Kavgada hafif şekilde yaralanan sağlık çalışanı ise H.A.'dan şikayetçi oldu. Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından görüntülerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik çok yönlü soruşturma başlattı.

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