Hasta yakını, sağlık çalışanını darp etti! Dehşet anları kamerada | Video
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışına Emrah T’yi darp etti. Saldırgan H.A. gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından çok yönlü soruşturma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Hasta yakını, sağlık çalışanını darp etti! Dehşet anları kamerada | Video 26.12.2023 | 11:54
05:36
Avcılar D-100'deki feci kaza kamerada | Video 26.12.2023 | 10:34
01:34
Taksici ile müşteri arasında “Beni almadın" kavgası | Video 26.12.2023 | 10:35
01:25
20 milyon TL değerinde kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 26.12.2023 | 10:09
05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Aralık 2023 Salı atv izle! | Video 26.12.2023 | 10:34
01:57
00:34
Şehit Aslan’ın asker eğlencesi görenleri duygulandırdı | Video 26.12.2023 | 10:00
04:53
02:20
Fırtınada düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu | Video 26.12.2023 | 09:05
00:28
Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı | Video 26.12.2023 | 09:14
02:11
Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü | Video 26.12.2023 | 08:39
01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 08:39
01:43
Sancaktepe'de yanlış yola giren tır ortalığı birbirine kattı | Video 26.12.2023 | 06:05
03:40
01:24
Hastaneye giderken kaza yaptı | Video 26.12.2023 | 06:05
00:40
Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 yaralı | Video 26.12.2023 | 06:05
01:46
Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 26.12.2023 | 06:05
01:02
Park halindeki aracın camını kaldırım taşıyla kırdılar | Video 26.12.2023 | 06:05
02:13
Kontrolden çıkan tırlar yolu trafiğe kapattı 25.12.2023 | 22:40
01:02
Ormanın hayaleti böyle görüntülendi | Video 25.12.2023 | 19:41