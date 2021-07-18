Video Yaşam Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video

Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video

Hastane bahçesinde dehşeti yaşadılar | Video
18.07.2021 | 09:41

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında araç park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisinin silahla yaralandığı olayın yargılanmasına devam edildi.

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Çaycuma Adliyesi 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada güvenlik görevlisi Tolga T'nin çene kırılması, 3 kurşun yarası ve sol kalçada kalan kurşun yüzünden hayati tehlikesi olacak şekilde yaralandığının tespit edilmesi üzerine dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Öte yandan olayda yaralanan diğer güvenlik görevlisi Rahmi Ö. ise şikayetinden vazgeçti.

1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Sanıklar Raci K. ve Tahsin K. duruşmaya Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yeniden iddianame düzenlenecek olan Raci K. ve Tahsin K. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açılacak.

OLAY NASIL OLDU?
4 Mart 2021 günü Çaycuma Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga T. hastaneye gelen annesini karşılamak üzere hastane bahçesine çıktı. Acil Servis yakınlarında annesini karşılayan güvenlik görevlisi ile otoparkta bir sürücünün park etmeye çalıştığı aracın annesinin ayağına değdiği iddiası üzerine tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada şahıs iddialara göre aracından inerek etrafa ve havaya rastgele ateş açmaya başladı. Olayda güvenlik görevlileri Tolga T. ile Rahmi Ö. kalça ve dizlerinden yaralandılar. Tolga T. ve Rahmi Ö. hastanede tedavi altına alınırken, olayın faili baba ve iki oğlu 5 Mart 2021 günü savcılığa sevk edildi. Olayın failleri Raci K. ve Tahsin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli Tayfun K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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