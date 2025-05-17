Hastane bahçesinde yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bahçesinde geçtiğimiz gün yaşanan silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın husumetlisine ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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