Hastane hastane dolaştı, şifayı tornacıda buldu | Video

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Bursa'nın İznik ilçesinde gözüne cisim kaçan bir genç, hastanede bulamadığı şifayı tornacıda buldu. Üç gün hastane hastane gezen gencin gözündeki cismi sanayideki bir tornacı çıkardı.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, "Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim" dedi.