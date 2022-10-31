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OTOMATİK OYNAT
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Hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdiler | Video 31.10.2022 | 13:42
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Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada | Video 31.10.2022 | 12:34
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Sivas'ta ilginç üst geçit: 20 metrelik yol, 200 metreye çıktı | Video 31.10.2022 | 12:34
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Yayayı son anda fark eden vale, park halindeki otomobillere çarptı | Video 31.10.2022 | 11:32
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Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı | Video 31.10.2022 | 11:45
00:26
Düğünde panik! Dayı, öz yeğenini vurdu | Video 31.10.2022 | 11:39
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Şişli'de bankadan para dolu çantayı çalan Kolombiyalılar tutuklandı | Video 31.10.2022 | 11:37
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 31.10.2022 | 10:30
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2022 | 10:10
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Tünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndü 31.10.2022 | 09:39
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El Kaide ve DEAŞ’ın sözde eski kadısı Adana’da yakalandı | Video 31.10.2022 | 09:42
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Yamaç paraşütü ile yere çakılan uzman çavuş ölümden döndü | Video 31.10.2022 | 09:38
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Römorkla traktörün arasında yolculuk eden işçi hayatını kaybetti | Video 31.10.2022 | 09:38
Osmaniye’de ayak burkulması şikayetiyle acil servise gelen iki arkadaş hastane kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını dışarda çıkarıp hastaneye girdi. Yürekleri ısıtan görüntüler güvenlik kamerasına yansırken hastane personelinin de ayakları çıplak olan iki arkadaşa giymeleri için galoş getirdiği görüldü.