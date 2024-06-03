Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makineyle ahşap tahtaya çivi çakan işçinin eline çivi saplandı. Çivili tahta itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇİVİYİ ÇIKARDI
Hastaneye İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler İnegöl Devlet Hastanesi'nin Acil servis girişindeki bank üzerinde işçinin elindeki ahşapı parçalayarak çıkardı.
EKİPLERDEN PENSE İSTEDİ
Ahşabın çıkarılmasının ardından işçinin, parmaklarındaki çiviyi kendisi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden pense istemesi dikkat çekti. Çiviler ise, acil serviste görevli doktorlar tarafından çıkarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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