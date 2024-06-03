Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video 03.06.2024 | 14:54 Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makineyle ahşap tahtaya çivi çakan işçinin eline çivi saplandı. Çivili tahta itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi İshak D.(42), havalı makineyle ahşaplara çivi çakımı yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ahşaptan çıkan çiviler sol elinin iki parmağına saplandı. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler İnegöl Devlet Hastanesi'nin Acil servis girişindeki bank üzerinde işçinin elindeki ahşapı parçalayarak çıkardı.Ahşabın çıkarılmasının ardından işçinin, parmaklarındaki çiviyi kendisi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden pense istemesi dikkat çekti. Çiviler ise, acil serviste görevli doktorlar tarafından çıkarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.