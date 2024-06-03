Video Yaşam Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video
Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video

Hastane önünde itfaiye ekiplerinden çivi çıkarma operasyonu | Video

03.06.2024 | 14:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda makineyle ahşap tahtaya çivi çakan işçinin eline çivi saplandı. Çivili tahta itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi İshak D.(42), havalı makineyle ahşaplara çivi çakımı yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ahşaptan çıkan çiviler sol elinin iki parmağına saplandı. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇİVİYİ ÇIKARDI
Hastaneye İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler İnegöl Devlet Hastanesi'nin Acil servis girişindeki bank üzerinde işçinin elindeki ahşapı parçalayarak çıkardı.

EKİPLERDEN PENSE İSTEDİ
Ahşabın çıkarılmasının ardından işçinin, parmaklarındaki çiviyi kendisi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden pense istemesi dikkat çekti. Çiviler ise, acil serviste görevli doktorlar tarafından çıkarıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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