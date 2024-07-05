Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine 'sahte silah ruhsatı' operasyonu: 8 gözaltı | Video
İstanbul ve Bartın’da düzenlenen sahte silah ruhsatı operasyonunda aralarında devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan şahısların da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan hastane güvenlik görevlilerinin, ilk defa silah ruhsatı almak üzere sağlık raporu için hastaneye başvuran kişilere, başkasına ait eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisi üzerinde oynama yaparak para karşılığı ruhsat almalarına aracılık ettikleri anlaşıldı.
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